Mentre éreu a Grècia

La inflació ha continuat pujant, els sous s'han mantingut, i les llàgrimes de l'hostaleria han seguit baixant, galtes avall, com cada dia de Déu. El canvi climàtic ja ha deixat de ser un canvi per convertir-se en una pesadíssima rutina. El pantà de Sau ja ha despullat l'església. La calor ha estat més sufocant que l'estiu passat, però menys que l'estiu que ve. I les cares de Francesc Mauri i Dani Ramírez ja fa setmanes que donen per perdut un país i gairebé tota una civilització.La taula de diàleg ha tancat moltes boques, especialment les de la delegació catalana. Cotarelo ha mantingut l'habilitat d'escriure tweets encabit en una camisa de força, i Lluís Llach ha perdut el costum d'escriure'ls amb la poesia amb què escrivia cançons. S'ha presentat la manifestació de la Diada d'enguany, i ara faltarà que s'hi presenti la gent. Perquè a 27 graus fa calor, sí, però en segons quines circumstàncies, amb una aigüeta freda, encara pots tenir aquella sensació de refugi.que no parlen en català ni a l'única televisió de Catalunya que parla en català. El criteri lingüístic fa anys que ha marxat de vacances pagades, també. Els de Periscopi, però, continuen excel·lint en cadascuna de les seves edicions, imparables, com si el català no hagués deixat de ser una llengua des de fa un parell de setmanes. I Rosario i Stay Homas, que han tocat en cadascun dels quatre-cents festivals de música del país, encara tenen la contractació oberta per actuar al menjador de casa vostra la nit que us vagi millor.I qui palanca passa, Bartomeu empeny. Tot i això, l'expresident continua immòbil, impossible d'empènyer, clavat en la impunitat. El Mundial pels Drets Humans de Qatar és encara allà al fons, acostant-se sense que ningú li faci la traveta. I mentre hem anat morint de vergonya per tots aquests errors del sistema, han mort també persones amigues que tota la vida ens han fet companyia, com Núria Feliu, Olivia Newton-John, o Sempé.Entre stories de pobles blancs i mars blaus, la fi del planeta ha continuat apropant-se i Ítaca ha continuat quedant lluny. Si vosaltres heu tingut la sort de trepitjar-la amb sandàlies d'aigua, esperem que almenys n'hàgiu tornat amb un imant per la nevera. Que cada dia, quan l'obrim, puguem recordar que, malgrat la fe que ens cau a trossos, tot està per fer i tot és possible.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor