En estat crític després de saltar d’un taxi en marxa a Barcelona

Dos joves vanaquesta matinada de dissabte al districte dede. Segons ha avançat la periodista de la SER Anna Punsí, els nois van abandonar el vehicle al seu pas per laa més de 40 km/h i, a conseqüència delcontra l'asfalt, un dels dos passatgers ha resultati està sent atès en estat crític a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. L'altre jove no hauria patit lesions de gravetat.Arran dels fets, Mossos d'Esquadra ha obert unaper tal d'esclarir per quina raó els joves van decidir. Malgrat que el taxista ha declarat que el motiu va ser perquè no volien pagar, no es descarta la possibilitat que s'hagués produït algun tipus de conflicte amb el conductor que hagués motivat la temerària acció dels nois.

