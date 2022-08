Demòcrates emplaça Junts a remodelar o abandonar el govern

, portaveu de, ha instata impulsar unaper a recuperar el lideratge o bé aper la manca d'avenços en l'agenda independentista. Un emplaçament que coincideix amb el recentque ha emprès Demòcrates per decidir si acaben retirant el seu suport al govern català davant les "" de la Generalitat a laamb Moncloa.En declaracions a EFE, el també membre de l'òrgan de govern del Consell de la República, ha considerat que és realmentdel Govern amb unperquè s'està defensant una taula de diàleg que inicialment tenia l'objectiu de l'autodeterminació i l'amnistia, però que ha acabat esdevenint una taula per als. "És un objectiu legítim, però cal explicar-lo", ha remarcat davant del conflicte de discursos.Castellà recorda que durant les últimes eleccions, JxCat i Demòcrates havien signat un acord amb el compromís d'd'acord amb el "mandat de l'1-O"; però el govern de Pere Aragonès "" per convertir Catalunya en un Estat independent. Per això, considera indispensable que Junts també enceti un procés de "reflexió" i es plantegi un "canvi" que podria passar des d'una remodelació a una possible sortida del govern. "Els nostres votants no ens van votar per a això", ha assenyalat.Per altra banda, el portaveu de Demòcrates també ha criticat el moviment "aberrant" utilitzat per suspendre la presidenta del Parlament,, de les seves funcions. "Per a respectar lad'un representant públic és molt important preservar els seus drets a tots els nivells", ha afirmat Castellà davant la manca d'una sentència i carregant contra la decisió que també va comptar amb l'aval d'ERC i la CUP.

