Fuig després d’atropellar greument un avi a Tremp

Un home d’edat avançada ha resultatdesprés que un vehicle l’hagia la cantonada entre el carrer Girona i el carrer d’Aragó, a la zona de les Oruses de. Els fets van tenir lloc ahir divendres a la tarda. Segons ha pogut saber, després de l’envestida, la persona que conduïa el vehiclea gran velocitat i sense socórrer la víctima.L’avís de l’es va donar al voltant de les 19h de la tarda. Segons ha pogut saber aquest diari, i com van apuntar algunsals cossos policials, un turisme va envestir en un pas de vianants un home, que va ser arrossegat pel terra uns metres. El conductor del vehicle, lluny d’atendre la víctima, es va escapar. Els testimonis no van poder donar més detalls sobre la marca del vehicle ni la matrícula, però van assegurar que el cotxe era deUna ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques () va traslladar la víctima a un centre sanitari. Per aquest servei, que va despertar una gran curiositat entre els vianants que en aquell moment transitaven per la zona, es van activar diverses dotacions dei del SEM.

