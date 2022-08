Desallotjats per intentar dormir a Montserrat i observar els Perseids

El segon dispositiu més ampli del pla Alfa, almenys tot el cap de setmana

Avisos de perill per calor extensa i tempestes locals

Patrulles delsen col·laboració amb altres cossos de seguretat vigilen aquest dissabte que ningú entri als vuit espais naturals que s'han tancat amb l'activació del nivell 3 delper l'. A, patrulles nocturnes han informat els que havien pujat a observar elsque a partir de mitjanit els accessos al parc natural quedarien tancats i han desallotjat algunes persones que volien dormir a la. El cap de l'dels Agents Rurals,, demana "prudència" en el que és el segon dispositiu més important de l'estiu. La previsió és que sigui un episodi "molt intens" de calor, amb risc "extrem" d'incendi, però "relativament curt".El nivell 3 del pla Alfa s'ha ampliat aquest dissabte a la mitjanit a 249 municipis de 23 comarques i a vuit massissos , que són. Per això, les persones que volien passar la nit a Montserrat o als altres parcs naturals afectats per les restriccions han hagut d'abandonar les zones.Carrasco ha explicat que en general es troben "" quan informen les persones que no poden accedir als espais naturals o bé que els han de desallotjar, ja que entenen, ha dit, que són "moments complicats" i "acotats en el temps".Al llarg del cap de setmana, patrulles dels Agents Rurals, en col·laboració ambi altres cossos de seguretat com els, vigilaran que ningú accedeixi als espais naturals. Sobretot se situen als accessos principals dels parcs, com és el coll de, a la Muntanya de Montserrat. Als accessos secundaris, hi ha cartells i precintes que n'impedeixen l'accés de manera clara.El cap de la Catalunya Central dels Agents Rurals puntualitza que han tancat l'accés als espais naturals i, per tant,d'aquests massissos ni es poden desenvolupar activitats dins els parcs. En canvi, per exemple en el cas de Montserrat, es mantenen, tant per carretera com l'aeri i el cremallera, i els serveis i activitats de la zona de l'abadia.Carrasco ha explicat que l'accés als vuit parcs es fa tant per garantir la seguretat perquè,, com per evitar que incrementi el risc d'incendi, ja molt elevat. Els Agents Rurals indiquen que el 90% dels incendis forestals són conseqüència de l'activitat humana, per imprudències, accidents o, fins i tot, intencionats i recorden que està totalment prohibit fer foc de qualsevol mena, en zones forestals i al seu entorn, així com llençar burilles des del vehicle.Es tracta del segon dispositiu més important d'aquest estiu per l'alt risc d'incendi després del juliol, que va afectar 357 municipis de 27 comarques. Aleshores, va ser la major activació del nivell 3 del pla Alfa que han fet els Agents Rurals fins ara. Aleshores el cosper incompliment de les restriccions d'accés al medi natural o per activitats de risc d'incendi als municipis amb el nivell 3 del pla operatiu.A Catalunya, s'estan registrant temperatures molt altes, al, i, que no es recuperen durant la nit. També es preveu l'entrada de vent de ponent, que implicarà una baixada important de la humitat, i es poden produiren algunes zones aquest dissabte al vespre i diumenge a la matinada. La previsió és que l'episodi tingui el punt àlgid aquest dissabte i que duri fins diumenge. Carrasco ha indicat que dilluns valoraran si es poden aixecar algunes de les restriccions.Elté activat un avís de situació meteorològica de perill per calor amb una afectació extensa al territori aquest dissabte i fins diumenge. Aquest divendres ja va ser el dia més calorós del que portem d'estiu en alguns sectors del prelitoral i de la Catalunya Central, amb més de 42 ºC al Priorat i a la Ribera d'Ebre i 43,6 ºC a Vinebre, informa el Meteocat.Paral·lelament, hi ha activat un avís per situació de perill per, en aquest cas amb afectació local a les comarques del nord-est de Catalunya. El Meteocat preveu que en alguns llocs els xàfecs puguin anar acompanyats de tempesta, pedra i ratxes fortes de vent.

