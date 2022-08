El conseller d'Economia,, creu que la construcció de laés una "". Tanmateix, en declaracions a TV3, també ha augurat que aquesta projecció no serà "" perquè dependrà de les ajudes de la Unió Europea i del vistiplau de França.De totes maneres, Giró ha reivindicat que la Generalitatal projecte, tot i que ha recordat que aquest tindrà unarespecte al consum europeu, ja que tan sols subministraria cada any(milions de metres cúbics); mentre que el consum del Vell Continent ronda els 489 BCM anuals. Per aquest motiu, el conseller considera que la Unió Europea hauria de posicionar el MidCat com a, malgrat que no ho veu massa clar perquè França ja produeix el 70% de la seva electricitat amb les nuclears.Giró ha assegurat que si es construeix i entra en operació la connexió gasística entre Portugal, Espanya i França per portar el gas algerià al Nord d'EuropaAmb tot, ha fet una crida atot recordant que aquest projecte és extremadament complex. "França hauria d'adaptar completament la seva infraestructura de canalitzacions per poder transportar aquest gas", ha explicat tot recordant que el país veí gairebé no utilitza el gas per generar electricitat."Sens dubte és un projecte positiu", ha afirmat tot afegint que "la seva limitació de capacitat" serà un entrebanc a l'hora de rebre "totes les aprovacions necessàries de la UE perquè això sigui una realitat aviat". "", ha conclòs tot assegurant que en aquest termini ni tan sols s'haurà acabat el tram de la península.Aquestes declaracions de Giró es produeixen 24 hores després que la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica,, assegurés que Enagás – l'empresa promotora del projecte d'interconnexió gasística MidCat - hauria calculat que la part d'infraestructura a "la frontera sud" podria estaren uns

