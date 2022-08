Mor travessada per un para-sol a la platja als Estats Units

Jornada detràgica a Carolina del Sud, als Estats Units. Una dona de 63 anys va morirque va sortir volant pel vent a prop seu i se li va acabar clavant al pit.Els banyistes que hi havia a la platja, alguns d'ells metges fora de servei, van socórrer la dona fins a l'arribada dels serveis d'emergència, peròa l'hospital Tidelands Maccamaw a cause del traumatisme.La víctima gaudia d'un dia tranquil de platja amb un grup d'amics. De cop,que es va dirigir cap al grup. Alguns dels seus amics es van ajupir per esquivar-lo, però ella no hi va ser a temps i va patir un impacte mortal.

