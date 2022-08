Detenen el presumpte autor d'un assassinat comès el dia de Sant Joan a Barcelona

Elshan detingut un home de 33 anys com a presumpte autor d'un homicidi comès el dia de Sant Joan al carrer Lleida de Barcelona. Els fets van passar el, quan el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va alertar la policia catalana que hi havia un home de 40 anys ferit de gravetat per una arma blanca al carrer.La víctima va morir poc després d'arribar els Mossos. Arran dels fets es va obrir una investigació que va acabar l'11 d'agost amb laL'arrestat ha ingressat a presó després de passar a disposició judicial al jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona.

