Desallotgen 20 avis i personal de la residència de Castellgalí per un incendi

L'en un cobert al carrer del Mas, 2, de Castellgalí, va obligar elsha desallotjar lad'aquesta població a causa delque hi va entrar i a l'afectació de laque va tenir. El cobert, que era adjacent a la residència, és on hi guardaven materials d'ús de la gent gran.L'incendi es va declarar aquest divendres a 2/4 de 6 de la tarda en ela la residència. A causa de l'entrada de fum, els Bombers van desallotjar-hi les 20 persones que en aquell moment es trobaven allà, entre, i van ser traslladats al pavelló municipal, sense que cap d'ells resultés ferit.Sis dotacions dels Bombers van treballar en l'extinció de les flames que van aconseguir controlar poc abans d'una hora més tard. A partir d'aquí, els bombers vani van fer les corresponents lectures ambientals. Finalment, els residents i el personal van poder fer nit a la residència amb normalitat.

