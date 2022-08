Dissabte «complicat»: alerta per inundacions a quatre comarques i per calor extrema a onze més

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Ds. de 12.00 TU a dl. 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6 pic.twitter.com/MoBDvqrocn — Meteocat (@meteocat) August 13, 2022

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per calor ⚠



➡ Ds. 12.00 TU a dg 12:00 TU



➡ Llindar que es pot superar: temperatura màxima extrema



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6 pic.twitter.com/fKyagWwTa9 — Meteocat (@meteocat) August 13, 2022

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla INUNCAT per laaquest dissabte a la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin superar els 20 litres per metre quadrat en mitja minutsEn perill moderat hi ha encara més comarques, com ara totes les que envolten les quatre citades.estan en alerta groga per la intensitat de les pluges previstes per aquesta tarda. Precisament la zona del sud-est de Catalunya es troba en perill alt per, mentre gran part del territori està en perill moderat.Davant d'aquesta previsió, Protecció Civili en les activitats a l'aire lliure a les zones on s'esperen tempestes. D'acord amb la informació rebuda del Meteocat, aquesta tarda es preveuen xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta i localment de pedra i ratxes fortes el vent, associades a temps violent.La subdirectora de Protecció Civil,ha assegurat que aquest dissabte és un dia "complicat" per la meteorologia, ja que hi ha paral·lelament"Ens hi hem trobat alguna vegada, perquè estem en un territori canviant i molt divers", explica, tot i que admet que "no és el més general".Davant la previsió de pluges localment intenses, Solé ha recordat que cal, i no travessar rius o rieres si baixen amb aigua. Així mateix, Protecció Civil ha recomanat evitar estar en zones on hi pugui haver baixades sobtades d'aigua.Pel que fa a la calor i al risc d'incendis forestals, Solé ha apuntat que. En el marc del pla Infocat, el Cos d’Agents Rurals manté activat el nivell 3 del Pla Alfa a 249 municipis de 23 comarques i té tancat l’accés a 8 massissos: Montsant, Montserrat, Garraf-Foix, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Montmell, Prades, Tivissa-Vandellòs, Cardó-Boix. Amb tot, es tracta d'un episodi "excepcional".

