Àngels Chacón abandona la política per sorpresa

La secretària general i líder de, l'exconsellera, deixa per complet la política. En una carta a la militància enviada aquest dissabte a la que ha tingut accés l'ACN, explica que, que ha comunicat personalment al president del partit, Lluís Font, la seva decisió; i que malgrat el seu desencís amb la vida interna de Centrem,perquè creu en el projecte.Chacon deixa així la política per sorpresa, després d'haver estat onze anys dedicant-s'hi i d'haver estat, i d'haver impulsat la plataforma Centrem, la formació de nova creació que agrupa diferents sensibilitats del centre-dreta català considerades orfes de representació institucional.El president de Centrem, Lluís Font,després de la dimissió. En un comunicat, ha agraït el "compromís" i la "força" de l'exconsellera, que aquest dissabte ha anunciat que deixa per complet la política. El president de Centrem també ha destacat l'actitud "oberta i integradora" de Chacón iÀngles Chacón marxa amb una carta molt personal i que ben poca gent esperava, dins i fora del seu partit. Centrem, la formació que ella mateixa va impulsar després que el projecte del PDECat no acabés de funcionar a les passades eleccions catalanes -no va aconseguir entrar al Parlament-, es queda sense la seva cara més visible, amb més experiència en l'alta política i sense la seva secretària general.A la carta, Chacón explica que ha comunicat ja la decisió al president del partit i que des d'aquest moment deixa de tenir cap responsabilitat a Centrem. L'exconsellera afirma a la missiva que"Sempre he cregut que Centrem ha de ser una organització més transversal del que ho són els actuals partits, no només en termes ideològics, sinó també en els organitzatius. Quan vaig ser escollida secretària general de Centrem volia aplicar una nova concepció organitzativa àmplia, oberta i transversal. Però", afirma decebuda.Fa tot just tres mesos, el congrés fundacional de Centrem va escollir Chacón com a secretària general del partit . L'exconsellera va rebre el 77,7% dels vots i es va imposar a, secretària general de, que li disputava la plaça i que finalment es va quedar amb el 22,3% de suports. Després de la victòria, l'exdirigent del PDECat va garantir que "ni la Teresa ni el projecte que defensa quedaran exclosos" perquè "en aquest projecte ens necessitem tots".Chacón va fixar com a principals objectius de Centrem, previstes per al maig del 2023. Va defensar el partit com a espai de "centre liberal progressista" i en va reconèixer la "diversitat de realitats" en el seu si, ja que l'integren persones provinents del PDECat, com ella mateixa i el diputat al Congrésperò també d'altres entorns com Convergents o la Lliga Democràtica, comL'exlíder de Centrem manté que tot i el seu interès per la vida pública i la política, lii el repartiment de quotes de poder dels partits" i per això ha "pres la difícil decisió" de plegar per complet. "Em considero una persona clara, pragmàtica i coherent. La mateixa coherència que vaig aplicar quan em va fer escollir entre les meves idees i el càrrec de consellera de la Generalitat.on m'he pogut desenvolupar professionalment i tirar endavant la meva família. Ara, després d'aquesta etapa d'onze anys com a responsable política, tornaré a la meva vida professional en l'àmbit privat", explica deixant enrere tota la "política activa" i actuant "amb consciència i llibertat".A la carta, però, no fa retrets personalsque l'han portat a deixar la primera línia de manera tan dràstica. Ben al contrari, dedica la major part d ela missiva a lloar Centrem, el que suposa i la necessitat que assegura que té Catalunya d'un projecte com el seu. "Estic totalment convençuda quecom el que representem, on no hi hagi contradiccions entre el que es predica en campanya electoral i el que s'acaba fent", afirma, tot recordant que les properes municipals seran "una oportunitat per demostrar quei la organització ha d'estar plenament orientada a donar suport a tots els candidats i candidates arreu del territori".Després de resumit el seu pas per la política i agrair "enormement el suport dels Companys i militants de PDECat i Centrem", comenta que "ha arribat el moment d'assumir públicament el que es porta meditant fa temps".escoltant a la gent i les seves inquietuds, coneixent a fons el teixit social, econòmic i empresarial del país i treballant per servir en la vida pública i política, però no he gaudit de la vida orgànica de partit", afegeix, tot concretant que la seva experiència l'ha portat a ", i pel que tampoc vol servir", referint-se a la vida interna dels partits.Finalment, Chacón es "", i assegura que Centrem la tindrà "com a militant d per sumar amb totes les persones que han fet possible el naixement d'aquest projecte". "Igualment, resto al servei del Comitè Executiu Nacional, que estic convençuda, prendrà les millors decisions per aquesta organització. Sempre podran continuar comptant amb mi", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor