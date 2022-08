Salman Rushdie, connectat a un respirador després de l'atac: podria perdre un ull

L'escriptor indisobreviu amb l'ajuda de respiració assistida després de l'apunyalament que va patir aquest divendres durant un acte a Nova York. Un home emmascarat va pujar a l'escenari on es trobava l'escriptor i va clavar-li diverses ganivetades al coll i l'abdomen.Aquestes han estat les pessimistes paraules del seu agent, Andrew Wylie, al The New York Times. Segons el seu representant, Rushdie "Els nervis del seuhan estat amputats i el seuha estat danyat per l'apunyalament".La policia ha detingut el sospitós i l'ha identificat, tot i que encara no s'ha conclòs quin era el motiu de l'assalt, segons fonts policials recollides pel The Washington Pots. Es tracta deun ciutadà de Nova Jersey de 24 anys.Des de l'any 1988, l'escriptor indi, de 75 anys, ha estat amenaçat de mort i assenyalat com un "blasfem" pel seu èxit amb, un llibre que va ser prohibit a l'Iran i va provocar una onada de protestes en molts països islàmics.El 1989, el líder iraní del moment,. Es va arribar a promocionar una recompensa de 3 milions de dòlars per a la persona que aconseguís matar-lo. Els autors que van traduir l'obra al japonès i al turc van ser assassinats el 1993. L'encarregat de fer-ho en italià va ser apunyalat. En molt pocs anys, la seva obra va provocar una onada immensa d'atacs, atemptats o polèmiques.

