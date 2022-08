Almenys un mort i una desena de ferits greus pel vent al Medusa Festival de Cullera

Almenysi més de vint han resultat ferides durant la matinada d'aquest dissabte al, al País Valencià. Els fets s'han produï després que diverses estructures hagin caigut a causa de fortes ratxes de, segons han informat els serveis d'emergències.Un cop de vent s'ha emportat part dedel festival i ha provocat la mort d'un jove de 28 anys. Del total de ferits, nou es troben en estat greu. D'aquests, diversos han patit politraumatismes, mentre la resta tenen contusions.L'organització del festival ha confirmat en un comunicat que per inclemències meteorològiques s'ha suspès temporalment la seva activitat, tot i queAlmenys 40 persones han estat desallotjades del recinte del Medusa Festival com a "mesura preventiva" per facilitar la feina als serveis d'emergència i seguretat.

