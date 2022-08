Messi, fora de la llista de nominats a la Pilota d'Or per primer cop en 16 anys

Sorpresa majúscula en la nominació a la Pilota d'Or del 2022.és a dir 15 temporades,com a millor jugador del planeta. La revista France Football ha publicat aquest divendres la llista dels 30 candidats al guardó, amb un clar protagonisme dels jugadors del Reial Madrid.El campió de la Champions League i de la Lliga té com a candidats, fitxat aquest any del Chelsea. Del Barça només hi apareix, gràcies a la seva espectacular campanya amb el Bayern de Munich.En la llista de candidats a guanyar la Pilota d'Or tampoc hi apareix cap futbolista espanyol, un fet que no passava des de l'any 2004.que deixa fora el company de Leo Messi al Paris Saint Germain, Neymar Junior.

