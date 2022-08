En llibertat un violador en sèrie d'adolescents a Figueres

L'Audiència de Gironaa la ciutat de Figueres. Segons ha explicat El Periódico, el tribunal l'ha tornat a deixar en llibertat provisional al·legant que "la víctima no havia declarat davant el jutjat d'instrucció". Entre febrer i finals de juliol, els Mossos d'Esquadra ja l'han detingut tres vegades i en dues ocasions ha ingressat a presó.Se l'acusava d'haver agredit sexualment dues adolescents de 13 anys a Figueres. La policia va rebre aquestes denúncies entre els mesos de gener i febrer, i, a més, calculen que podrien haver-hi fins a 15 casos més de violacions o agressions contra menors.Les famílies de les quatre nenes agredides i violades han mostrat el seu estupor per la situació actual del violador, en declaracions a El Periódico. El primer cop que va ser detingut, el 17 de febrer, el jutjat d'instrucció número 2 de FigueresEs van emetre ordres d'allunyament cap a les víctimes, retirada del passaport i compareixences periòdiques els jutjats. Entre aquestes compareixences, va tornar a actuar. Va ser llavors quan els Mossos van iniciar una investigació exhaustiva del jove de 24 anys.El 3 de març la policia catalana va detenir un altre cop el sospitós per una violació que hauria comès el juliol del 2021. La víctima també era una menor de 13 anys., incomunicada i sense fiança, per agressió sexual. La investigació d'aquest cas va anar a parar al jutjat d'instrucció número 3 de Figueres. El jove, però, va sortir del centre penitenciari. El Periódico explica que fins i tot va presentar-se en diverses situacions, com una graduació escolar, amb actitud desafiant. Els familiars de la zona no s'ho creien.I, finalment el 9 de juliol, els Mossos d'Esquadra van tornar a rebre una denúncia contra ell,. La policia catalana el va arrestar el dia 21 i l'endemà va tornar a ingressar a presó. Ni un mes després torna a ser al carrer perquè, segons desprèn la decisió del tribunal, el deixen lliure perquè la víctima d'aquest cas no havia declarat davant el jutjat d'instrucció.A l'investigatEls Mossos d'Esquadra calculen que hi poden haver més de 15 menors d'edat, totes per sota de l'edat de 13 anys, que també haurien estat víctimes d'aquest violador i depredador que, un cop més, queda en llibertat.

