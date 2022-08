Vodevil polític a Puigverd: acusacions creuades d'amenaces i d'agressions, i un matrimoni

"El pacte no el pensaven complir des del primer dia"

". Així es podria definir el que ha succeït aaquestes darreres setmanes. Els veïns n'estan assabentats a través de reunions de poble convocades pels mateixos partits i el dia 25 d'aquest mateix mes d'agost tot plegat es resoldrà, d'una manera o altra, amb elpresentada peri elcontra l'actualPuigverd, que supera amb prou feines el miler d'habitants, és un municipi deldividit políticament. Al, la candidatura republicana, amb el nom, va obtenir prop del 35% dels vots, mentre que la de Junts, amb l'anterior alcalde,, va superar el 40%. L'aliança entre el grup de Sandra Barberà, amb quatre regidors, i el d'(PSC), amb un de sol, va possibilitar desbancar Josep Solsona. El pacte incloïa el repartiment de l'alcaldia de, el darrer. Segons assegura, qui havia de prendre el relleu de Barberà aquest passat mes de juny, aquest. "Han fet quedar malament Esquerra Republicana", explica aLa polèmica hauria romàs dins del poble si tot plegat no hagués anat més enllà. El, quan encara Vilalta esperava poder arribar a l'alcaldia perquè "ja sabem tots que l'administració és lenta", es va celebrar un ple extraordinari per aprovar una. Vilalta hi va votar a favor, de nou, seguint el pacte signat fa tres anys. "He votat a favor tots els punts per", assenyala el regidor, fins fa poc al capdavant de l'àrea d'. Segons el regidor,dins d'un equip de govern amb dos partits. Ara bé, segons l'alcaldessa Sandra Barberà, durant aquests últims tres anys han hagut de suportardel poble".Entre el 4 i el, una data clau en la que les relacions entre les dues parts es trenquen de manera definitiva, Tots Fem Puigverd debat internament què fer amb el pacte. "Fins 15 dies abans jo considerava que s'havia de mantenir el pacte", diu l'alcaldessa, que reconeix que dins del seu grup ja hi havia. Una de les veus discrepants és el regidor del govern, que anuncia la sevaperò el mateix dia del ple en el que hi havia el punt de debat a l'ordre del dia. Però de la mateixa manera que hi havia qui rebutjava l'alternança pactada, també hi havia qui reclamava respectar allò acordat., alhora regidora de Tots Fem Puigverd (ERC) i, veu com finalment el seu marit no serà alcalde i plega. De moment, aquesta renúncia a l'acta no s'ha fet efectiva, per la qual cosa un dels dubtes que hi ha sobre la taula és si assistirà al ple de la moció de censura, el dia 25, i què votarà en cas que ho faci.La renúncia de Meritxell Gilabert es produeix poc després d'un fets que han accelerat la crisi a l'Ajuntament de Puigverd. Segons el relat de l'alcaldessa, Barberà i Vilalta es van trobar al consistori. Després d'una discussió amb "amenaces", Vilalta l'hauria. En voler sortir de l'aparcament, l'alcaldessa. Amb aquesta situació, Barberà va presentar denúncia als Mossos d'Esquadra adjuntant unes "gravacions" i alhora que es presenta aquesta denúncia el mateix Vilalta acusa l'alcaldessa d'haver-limentre feia una maniobra. Preguntats sobre els fets que van succeir, cap dels dos reconeix haver agredit l'altre ni tampocDesprés d'aquest succés, Vilalta surt del govern i l'alcaldessa -amb "por a trobar-lo pel carrer"- anuncia que no es complirà el pacte de 2019.: "Amb les últimes converses telefòniques, el meu cervell va fer un clic i vam decidir que no havia de continuar", assegura Sandra Barberà, queEl dia 4 d'agost, Tots Fem Puigverd convoca una reunió amb el poble per "explicar els motius del trencament del pacte i la situació actual". Es tracta d'un "judici sense l'acusat" ja que Vilalta -segons explica el regidor- no hi podia ser. És en aquest moment quan Junts per Puigverd, el principal grup de l'oposició i que opta per assistir a la trobada,, però el dia 8 -quatre dies més tard- Junts també convoca una reunió amb el poble i allà esi lacom a condició per treballar plegats, una petició que l'alcaldessa rebutja.En veure la negativa, Junts presenta una instància demanant aquesta dimissió i, l'endemà dia 9, en no rebre cap resposta,. La valoració de tot plegat de l'actual equip de govern és clara: "condemnem aquest pacte de conveniència, només per les ganes de ser alcalde, amb una persona que té denúncies als Mossos d'Esquadra per acusacions falses i atac verbal cap als regidors".La visió tant d'Alternativa per Puigverd com de Junts per Puigverd, les dues formacions que presenten la moció de censura, és la mateixa pel que fa a la intencionalitat inicial de complir o no el pacte per part de Tots Fem Puigverd. Vilalta, ja jubilat, explica que va entrar en política després de patir un accident i voler dedicar el seu temps lliure al poble. "Es veu que devia fer massa feina", es queixa el regidor socialista, que en aquests tres anys ha estat objecte de crítiques per part de l'oposició i de la mateixa alcaldessa. "", diu Josep Maria Vilalta, que ara farà alcalde Josep Solsona per "justícia electoral", ja que va ser Junts el partit amb més vots. Vilalta demana que "" i posar-se a treballar en "el", a través d'iniciatives ja començades d'atracció d'empreses. Tot i això, es queixa que si la intenció inicial era no cedir l'alcaldia en l'últim any, "no haver pactat".Per la seva banda, Josep Solsona afirma que tot el que ha succeït "no fa bé al poble". Malgrat la "mà estesa" del 4 d'agost, el que si res no canvia serà el futur alcalde de Puigverd lamenta que l'alcaldessa no prengués decisions sobre Vilalta. "Si era tan dolent, com pot ser que acabi dimitint ell?", es pregunta, alhora que atribueix les culpes a la màxima representant del municipi de tot el que ha transcorregut entre 2019 i 2022. "Deia que", afegeix. El portaveu de Junts per Puigverd qualifica fins i tot de "" l'estratègia del grup republicà, ja que segons ell amb el pressupost i el modificatiu de crèdit aprovats esperaven poder governar en minoria fins al mes de maig. La situació, però, no va acabar de convèncer a Junts, que consideren que "", com és el cas d'una moció de censura.De fet, l'oferiment de treballar plegats continua vigent: Solsona ha llençat la proposta d'un ", amb ell d'alcalde, si bé encara no ha parlat sobre el futur cartipàs, ni tampoc sobre si Josep Maria Vilalta continuaria al capdavant d'Urbanisme. Per ara, aquesta possibilitat de govern conjunt sembla llunyana, ja que la mateixa alcaldessa s'hi ha oposat.Pel que fa a la regidora sortint Meritxell Gilabert, aquest mitjà ha intentat parlar amb ella per conèixer la seva versió dels fets, però no ha estat possible. Vilalta descarta que la seva renúncia hagi estat influïda per ell mateix, que alhora és el seu marit: "", afirma. "L'alcaldessa ens ha enganyat i menyspreat", es lamenta.Les direccions de Junts, ERC i el PSC descarten haver tingut cap paper en la gestió de les desavinences a Puigverd de Lleida. De fet, Junts per Puigverd ha tret un comunicat quei la seva bona gent". És per això que demanen "deixar enrere interessos particulars i partidistes" i "mirar pel poble més que mai" assistint el dia 25 d'agost a les 12 del migdia a la sala de plens, en el debat de la moció de censura.La postura del grup republicà sembla bastant abocada a passar a formar part de l'oposició. "Si la moció de censura progressa, ens quedarem a l'oposició estant ben tranquils, perquè deixem l'Ajuntament amb la feina feta i seguirem treballant, també des de l'oposició, pel bé comú del nostre poble i pel benestar de la ciutadania".

