El portaveu de Junts a Palafrugell es dona de baixa del partit

El, al Baix Empordà, i tercer tinent d'alcalde del govern local,, s'ha donat de baixa del partit per discrepàncies polítiques. Ell mateix assegura que la formació té una "fractura oberta" al municipi entre el comitè local i el grup municipal, a banda d'expressar divergències en l'estratègia que es duu a terme a nivell nacional. Per aquest motiu ja s'ha donat de baixa de la formació i ha posat el càrrec a disposició de l'alcalde de Palafrugell,, i de la resta de regidors del govern.Salvatella explica quei desemparats per part del comitè local i ara s'ha negat a donar el seu aval pel nou candidat de Junts a les properes eleccions del 2023. Salvatella també ha criticat que el partit estigui "fent d'oposició" amb determinats posicionaments que fa la secció local de Junts.Considera són contraris al criteri del govern local de Palafrugell, on hi ha dos regidors de Junts. A més, lamenta que des de la direcció del partit. Això creu que deixa a ell i el seu company del grup municipal sols i desemparats.Per altra banda, el tinent d'alcalde. Josep Salvatella creu que les formacions independentistes han renunciat als principis i han recuperat les tradicions del "peix al cove". Malgrat tot, Josep Salvatella no plegarà de l'equip de govern.

