Drons als pantans per conscienciar de la sequera

Dos dels pilots que formen part del projecte La Sequera del 22 es preparen per enlairar els seus drons als afores de Lleida. Foto: Laura Cortés/ACN

Fins as'han unit de manera altruista per. El projecte va néixer el 27 de juliol impulsat pel balaguerí, però compta amb pilots de tot Catalunya per poder captar imatges aèries dels 28 pantans registrats per l'Ja tenen imatges de tots, com el de la(Solsonès),(Priorat), o el de(Noguera-Alt Urgell), un dels més afectats per la sequera ja que es troba per sota del 12% de la seva capacitat. El projecte està obert a tota la ciutadania i els impulsors volen tornar a captar imatges delsper veure l'evolució de les reserves d'aigua.Rabadà explica que els 32 pilots de dron participants al projecte s'han repartit els pantans per zones amb la intenció de fer. L'objectiu d'aquest projecte és "conscienciar i sensibilitzar la gent perquè es gestioni bé l'aigua"."Sentim molts cops als mitjans de comunicació que la sequera és molt greu però fins que no ho veus, no ets conscient que si no comencem a fer alguna cosa ara, si no gestionem bé l'aigua que queda als pantans,, alerta Rabadà.Un dels pilots de dron que participa al projecte és, veí de. Ha volgut formar part de La Sequera del 22 perquè sap que "la millor manera de mostrar la crua realitat dels pantans és des de l'aire".Tot i això, el projecte no es tanca només a pilots de dron. Tal com explica Rabadà, fan una crida a quei vegi que està més baix del que recordava, els enviï una fotografia per Instagram o Twitter a La Sequera del 22. "Ho compartirem encantats perquè al final es tracta de documentar-ho entre tots", destaca.

