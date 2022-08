Satisfacció entre les monitores

Els nens jugant al pati del centre. Foto: Albert Hernàndez

Un dels maldecaps de l'estiu per a moltes famílies, especialment amb criatures petites, és la. Els avis són la primera opció -i la més econòmica- perquè n'estiguin a càrrec durant els més de de dos mesos de vacances. Enguany, algunes famílies de Sabadell han respirat una mica més, perquè: la deEs tracta d'una, fruit del pla "Corresponsables" del Ministeri d'Igualtat, que s'ha traduït en que, del, els infants poden anar al centre. "Estàvem buscant una guarderia. A casa ens ajudaaquest mes. Hem trobat aquesta opció que,", diu la Janeth, mare de l'Aimar, que va al Centre d'Educació Infantil i Familiar Can Llong.La Javiera, mare de la Laura, que també va a Can Llong, ha viscut una situació semblant: "Va coincidir quei ensi això ens ha salvat". I és que, fins la setmana que ve, ella i la seva parella treballen i no tenien cap casal: "", assegura, i sosté que aquesta opció és "perfecte" per conciliar, ja que, "encara que estiguis teletreballant, és impossible" la conciliació.L'Ajuntament de Sabadell, a través de la coordinació amb el Departament d'Igualtat i Feminismes, ha rebutdel Ministeri per fer accions quei la conciliació, com en el cas de la cura dels infants, entre els anys 2022 i 2023. La segona tinenta d'alcaldessa en funcions d'alcaldessa accidental, Marta Morell, assegura que "i així ho han reflectit les dades:del mes. Laper classe a cada escola.La coordinadora de l'escola bressol La Romànica, Gabriela Macias, celebra l'impuls d'aquesta iniciativa:. En destaca la continuïtat d'assistència, ja que "els nens no venen un dia o dos i ja no ho fan més". De fet, apunta que, de mitjana, n'hi ha hagut una dotzena en aquestes dues setmanes.Admet que hi ha "algun nen a qui li ha costat més adaptar-se" i així li traslladen alguns usuaris: "La nostra filla ens ha dit que". Macias recorda que se segueix "la línia educativa", però una mica canviada, ja que teneni, això els permet que. Per exemple, es fa una proposta d'activitat amb la canalla que bàsicament són activitats de lleure i després surten al pati.A Can Llong fan "jocs d'aigua", explica una de les tres mestres, Cristina Alfaro, que també aplaudeix la iniciativa, tot i que lamenta que, malgrat que "les instal·lacions estan molt bé,". També recalca l'alta assistència ipel fet que "canvien de mestres, de lloc i de companys". Tot plegat, passos perquè, fins i tot a l'agost.

