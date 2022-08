El Barça activa la quarta palanca amb la venda d'un 24,5% més de Barça Studios a Jaume Roures

Elha anunciat aquest divendres l'activació de la quarta palanca econòmica per impulsar l'entitat. Es tracta de la venda dela l'empresa Orpheus Media, administrada per, per 100 milions d'euros.Barça Studios és l'organisme que centralitza la creació, producció i comercialització de l'oferta audiovisual del club, inclosa la gestió del canal. Segons informa l'entitat, l'acord "complementa el que ja es va firmar el 29 de juliol passat ambi servirà per accelerar el creixement de l’estratègia digital, NFT i Web.3 del Club".En aquell cas, es va vendre un 25% de Barça Studios per 100 milions més. D'aquesta manera, el club s'ha després delEl Barça assegura que amb aquestes inversions, "els socis estratègics de Barça Studios demostren la confiança en el valor del projecte i el futur dels continguts digitals en el món de l’esport".Aquesta palanca hauria de ser la definitiva per poder inscriure per a l'estrena contra el Rayo tots els-Lewandowski, Kessie, Raphinha, Koundé i Christensen- més les dues renovacions de jugadors que s'havien quedat sense contracte -Dembélé i Sergi Roberto-. A més, podria desencallar el

