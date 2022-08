Identifiquen un nou mecanisme que permet multiplicar-se als virus

Un grup d'investigadors ha identificat unmitjançant el qual els virus modifiquen la maquinària cel·lular perquè aquesta llegeixi millor les instruccions en el genoma del virus invasor i aixíEl treball, a càrrec del Grup de Recerca en Virologia Molecular de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en col·laboració amb el grup d'Epitranscriptoma i dinàmica d'RNA del Centre de Regulació Genòmica (CRG), ha estat publicat a Nature Communications. L'estudi s'ha centrat en el virus chikungunya si bé els investigadors consideren que la modificació dels ARNt induïts per la infecció viral és un mecanisme general seguit per molts virus.Així ho assenyalalíder del treball, que també apunta que els resultats proporcionen una base per a considerar la regulació de l'ARNt com "un nou i prometedor objectiu terapèutic per al desenvolupament d'antivirals d'ampli espectre que siguin efectius contra múltiples virus".Des de la UPF assenyalen que els virus són molt senzills i per a poder multiplicar-se i expressar les seves proteïnes necessitenAixí, els virus generen el seu propi ARNm en les cèl·lules que infecten, aquestes ho llegeixen i generen les proteïnes virals per a produir més virus. La troballa de l'estudi ara publicat demostra per primera vegada, segons els autors, que els virus modifiquen l’ARNt de l'hoste per a adaptar la maquinària de traducció de l'hoste al text de l'ARNm viral."És a dir, que la infecció del virus indueix unperquè aquesta expressi les proteïnes virals de forma molt eficient. Com que les proteïnes virals són essencials per a la producció de virus, en últim terme aquest canvi serà responsable de la generació d'altes quantitats de virus a la cèl·lula infectada", explica ”, comentacoautor de l'article.

