Tristan da Cunha: així és la vida a l'illa habitable més inaccessible del món

La costa on resideixen els habitants, denominada Edimburg dels Set Mars Foto: Viajar

Per arribar des de Barcelona fins a, l'illa habitable més inaccessible del món, cal agafar un vol defins a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, i creuar l'Atlàntic Sud en un creuer durant. Sense dubte, una aventura que emprenen els viatgers més atrevits i que els porta a una zona natural i gairebé deserta.En la superfície de Tristan da Cunha, de 99 km², hi conviuen, dels quals 133 són dones i 112, homes. Aquests es troben assentats a la costa nord-oest denominada, l'única àrea edificable tenint present que la resta és volcànica.El veïnat compta amb els serveis bàsics per subsistir:. Com que l'illa és un dels territoris ultramarins del Regne Unit, és aquest país qui s'encarrega de subministrar els recursos humans per les instal·lacions. També hi ha una cafeteria, un saló per a esdeveniments socials, un pub i algunes oficines.L'economia de l'illa es basa en l'exportació de, que suposen el 70% dels ingressos. No obstant això, l'activitat comercial ha quedat temporalment bloquejada al moll de la Ciutat del Cap. "No és una situació estranya, però qui sap quan tornaran els aliments frescos i els alts ingressos", va assegurar un habitant de l'illa per elEconomista.es. Així, el territori lluita diàriament per fer una passa més en el camí aEltambé té el seu forat en el mercat, tot i que no és l'activitat econòmica que més beneficis els reporta. Tristan da Cunha és una illa desconeguda que, a més, té problemes amb, motiu pel qual no és especialment concorreguda. Així mateix, els visitants necessiten un permís i s'hi han de quedar obligatòriament tres setmanes, que és el temps que triga a passar de nou un vaixell cap a Ciutat del Cap.Un dels principals interrogants és l'. Tristan da Cunha està formada per un administrador i cap de govern que compta amb un consell compost per vuit membres escollits democràticament i tres designats.I com és un dia normal a Tristan da Cunha? La coordinadora del Centre de Turisme de l'illa,va confirmar a la revista Viajar que la jornada és ben senzilla. Les persones van a treballar -o bé en les escasses oficines o bé en el sector primari- i després atenen els horts o els animals. Si és dia de pesca, els homes agafen les barques; a la nit, les dones treballen en la fàbrica de peix. Durant el temps d'oci fan senderisme, barbacoes i gaudeixen de la natura.L'origen de l'illa es remunta al, quan l'explorador portuguès Tristâo da Cunha, a qui el territori deu el nom, va descobrir-la. ElRegne Unit va annexionar-se i de la mà de, membre de la cort, van arribar la resta de persones que van poblar l'illa que, amb molt d'esforç, va desenvolupar l'economia i estil de vida tan característics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor