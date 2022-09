L'única guerra entre animals va durar quatre anys

En lloc d'això, Hugh, Charlie, Sniff i Goliath, juntament amb tres ximpanzés mascles, tres femelles i les seves cries, van autoexiliar-se al sud del parc nacional. Els científics van considerar aquest fet el sorgiment del moviment de la resistència i van denominar-lo el clan Kahama. Els ximpanzés que van quedar-se al nord, en canvi, se'ls coneixia com a Kasakela.

La història ha estat testimoni d'incomptables conflictes bèl·lics sanguinaris motivats per diverses raons: territorials, religioses, geogràfiques, ideològiques... Només el 2022 hi ha, fonamentalment localitzades a Àfrica, Àsia i Sud-amèrica. Cadascuna té una motivació diferent, però si quelcom han tingut -i tenen- en comú els enfrontaments és queTanmateix, en la llista de conflictes bèl·lics hi ha unaque resulta insòlita. Entre el 1974 i el 1978 va produir-se la batejada com a, que va enfrontar brutalment a ximpanzés del, situat a Tanzània. El detonant va ser l'assassinat d'en, un petit ximpanzé al qual van agredir mentre berenava.El primatòlegva explicar per la BBC que "l'atac va durar més de cinc minuts i, quan van acabar, en Godi gairebé no es podia moure". El brutal episodi va desencadenar unaentre els animals que mai més s'ha tornat a registrar.Per entendre el conflicte s'ha d'aprofundir en el regnat d'en, el mascle alfa de l'únic grup de ximpanzés que hi havia per la zona. El lideratge de l'animal estava a punt d'acabar, ja que estava envellit. L'equip científic que observava el ramat, liderat per la reconeguda primatòloga, creia que es produiria unatípica entre els mascles més joves per escollir qui lideraria al clan, cosa que no va succeir.Aviat van néixer en els dos grups lesi van emprar una violència desmesurada, caracteritzada pel segrest, la tortura i l'assassinat de mascles, femelles i, fins i tot, cries dels dos bàndols. Durant els quatre anys,a Gombe van ser provocades per altres animals. "La situació va ser terrible", va afirmar Goodall en una de les documentacions.En considerar-se un fet tan insòlit, en anys posteriors van sorgir diverses investigacions que analitzaven la guerra. El professorcompartia la teoria de Goodall, que considerava que "els ximpanzés tenen una, com els humans".Això sí, la raó per la qual va finalitzar l'enfrontament no va ser esclarida., va afirmar l'especialista en antropologia evolutiva,. El que sí que ha quedat clar és que la necessitat de possessió i domini són trets evolutius que tenen -i mantenen- elsabans que el món fos món.

