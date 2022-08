La Lliga es podrà veure en català

🔊 DAZN contará con narraciones en catalán, euskera, valenciano, balear y gallego en los partidos de LaLiga en los que estén involucrados equipos de Cataluña, Euskadi, Navarra, Comunitat Valenciana, Baleares y Galicia.



Otro acierto más para el aficionado. pic.twitter.com/lox8OAHRvo — Luis Calabor Núñez (@LuigiCalabor) August 11, 2022

Els partits de Lliga del Barça, l'Espanyol, el Girona, el València, el Vila-real i el Mallorca es podran veure en. La plataforma, que emetrà per primera vegada la competició -cinc partits per jornada- va anunciar aquest dijous quins seran els narradors dels partits de la primera jornada en cada llengua.DAZN s'adaptarà amba la normativa establerta per la Lliga, que obliga els canals a retransmetre en la seva llengua els equips de territoris que en tenen de cooficials. D'aquesta manera, tots els equips dels Països Catalans tindran un narrador per explicar els seus partits en la llengua.Per a la primera jornada, la plataformaque hi haurà en els partits d'equips catalans. Així, Carles Fité i Albert Morén retransmetran el Barça-Rayo, Gerard Guardi farà el Celta-Espanyol i Aitor Compañón posarà veu al València-Girona. Pel que fa als partits que es quedarà, es desconeix si hi haurà narradors en paral·lel o si es deixarà l'oferta en català de RAC1 i Catalunya Ràdio.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor