L'FBI buscava documents relacionats amb armes nuclears a la mansió de Trump

El fiscal general dels Estats Units,, ha assegurat que va autoritzar "personalment" l'escorcoll a la mansió de l'expresident dels EUA, Donald Trump. Segons The Washington Post, que cita fonts familiars amb la investigació, els agents federals buscavenentre altres materials classificats.En una breu compareixença davant dels mitjans, Garland ha afirmat que l'ordre d'escorcoll que va permetre a l'FBI entrar a la residència de Trump a Mar-a-Lago, a Florida, va obtenir el vistiplau d'un tribunal federal. Davant les crítiques dels seguidors de Trump a l'FBI, Garland ha reivindicati del departament de Justícia dels EUA.Garland no ha volgut donar més detalls de la investigació, però ha demanat a un tribunal de Florida per poderl'ordre d'escorcoll. En un comunicat,que això es faci de forma "immediata" i ha continuat acusant l'FBI de perpetrar un "assalt innecessari, injustificat i antiamericà".

