. "Sense crispetes, no és el mateix" o "Per què vaig a veure una pel·lícula si no és per menjar crispetes?" són comentaris que o bé l'espectador ha pronunciat o bé ha sentit alguna vegada. És evident que el cinema i l'aperitiu de blat s'han convertit en l'estrany matrimoni que es manté intacte i irrompible durant els anys. Però d'on prové aquesta tradició?Per entendre la història del costum cal explicar el naixement del cinema, que va sorgir a finals dela París. A principis del segle XX, l'activitat es va expandir per la resta de territoris. En la dècada dels anys 20,i, per tant, estava reservat a les classes benestants. Així, la decoració de les sales concordava amb l'estatus social: llums estrafolàries, catifes suaus, objectes decoratius... És per això que, per no fer malbé l'ornamentació.El 1927 va ser una any d'inflexió pel cinema, ja que es va introduir el so. Gràcies a l'aportació es va poder, perquè ja no calia saber llegir per entendre la trama de la producció. Dos anys després va succeir un fet històric que va sacsejar l'economia estatunidenca i, en conseqüència, la mundial: el, que va donar lloc al període de la Gran Depressió als EUA.En mig de la misèria social, el cinema era un delstant pobres com rics. Davant de les sales, es col·locaven les típiques parades que venien fruits secs i crispetes. En ser fàcils de produir -EUA tenia un gran proveïment de blat-, econòmiques per les butxaques i satisfactòries per a l'estómac, era unque els espectadors consumien habitualment.Va ser una dona amb agilitat pels negocis i visió de futur,, qui va convèncer als propietaris del, un cinema situat a Missouri, perquè posessin una parada a l'interior del local. La idea va ser tot un èxit; de fet, l'any 1931 ja hi havia col·locat a diversos cinemes i havia facturat més deQuan els propietaris de les sales van adonar-se de l'avantatge econòmic, vani van gestionar ells mateixos l'activitat. Va ser una decisió encertada, ja que els beneficis van augmentar notablement.A partir del 1945, quan va finalitzar la, l'hàbit es va popularitzar per la resta de països. A més, l'que va produir-se a territoris com els EUA o Països Baixos a causa dels conflictes bèl·lics va provocar la desaparició gradual dels venedors de llaminadures.Així va arribar la tradició a Catalunya. En l'actualitat hi ha variants del costum, com la venda deNo obstant això, en l'imaginari col·lectiu les crispetes sempre s'associaran al cinema, i viceversa.

