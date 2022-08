La llei rider compleix un any amb dubtes sobre la seva eficiència

El mercat del delivery viu el–que establia que els treballadors havien de ser assalariats i no autònoms– en un sector sacsejat per final de la pandèmia, que va disparar la seva activitat. L'aniversari arriba entredesprés que Uber Eats hagi anunciat que se sumarà a la principal empresa del sector –la catalana Glovo– i tornarà a apostar per un model amb autònoms. Al seu torn, Just Eat ha lamentat en declaracions a l'ACN que l'incompliment de la norma ha provocat. Els sindicats denuncien les "" de les plataformes, però alhora reivindiquen que la llei ha donat "seguretat" i ha permès regularitzar la situació de 15.000 empleats.Els sindicats que van negociar la norma durant mesos –– celebren l'entrada en vigor de la llei i consideren que ha suposat un "punt d'inflexió", ja que, per un repartidor deixar de ser autònom implica poder gaudir de vacances, permisos retribuïts o reduccions de jornada, entre d'altres."Ésen la regulació del treball de plataformes digitals a nivell europeu", destaca la responsable de Noves Realitats del Treball de CCOO a Catalunya, Liliana Reyes. "La norma està funcionant i ha servit per impulsar una directiva europea per regular la feina en plataforma", ha coincidit el secretari confederal d'UGT,Segons un estudi d'UGT, la norma ha provocat queque treballaven com a falsos autònoms estiguin, un any després, en situació regular. Alguns dels col·lectius que van aconseguir un contacte i representació sindical van ser els treballadors dels supermercats de, després de mobilitzar-se i anar a la vaga.Ara bé, els sindicalistes reconeixen que "" en el sector, ja que, en la majoria de casos els treballadors assalariats que surten a repartir han passat a ser subcontractats i la principal empresa del sector continua fent ús d'autònoms. En aquesta línia, CCOO assegura que les empreses fan servir "pràctiques fraudulentes" i "s'inventen fórmules" perUn cas, segons expliquen, és el de demanar dues factures als riders, de manera que a la realitat continuen operant com a falsos autònoms.i impedint que hi hagi situacions d'abús", avisa Luján, que també demana "més recursos" a Inspecció de Treball per combatre les males pràctiques. Ara, el sector es troba amb unadesprés del 'boom' pandèmic –que va convertir el 'delivery' en una activitat "essencial"– i amb una inflació disparada que fa el consumidor sigui més sensible als preus.En aquest escenari, els gegants del deliveryque suposa contractar treballadors. Aquesta setmana Uber Eats va anunciar que buscava una fórmula perquè els repartidors autònoms puguin fixar les tarifes de les comandes. "Davant l'evidència que la majoria de repartidors a Espanyaestem explorant un nou model que els permeti fer-ho i complir la regulació", ha assegurat un portaveu d'Uber.La companyia nord-americana no deixarà de treballar amb flotes subcontractades sinó que vol optar per un model híbrid, per poder recuperar els 66 mercats on han deixat d'operar i ampliar horaris als 120 on han reduït oferta.Un cop coneguda la informació,i va avisar que seran "implacables" amb l'exigència del compliment de la llei. Les multes també podrien afectar elsque facturen directament als repartidors, segons va avançar Eldiario.es.Al seu torn,però critica que "desafortunadament hi ha un operador que no la compleix" –en referència a Glovo-, fet que "ha provocat una desmesurada competència deslleial per l'estalvi que suposa no assumir les contribucions a la seguretat social dels repartidors", ha indicat el director general de Just Eat,Bergareche reclama, d'una banda, als operadors que es comprometin de manera "urgent" amb el marc normatiu i al govern espanyol que posi sobre la taula "recursos i mecanismes necessaris per fer complir la llei". A finals del 2021, Just Eat va tancar perdel delivery, que esperen que sigui "precursor" del conveni sectorial.En aquests mesos, l'empresa ha optat per contractar 1.000 repartidors en plantilla i tancar acords amb empreses queAquesta pràctica ha sigut multada recentment pel Govern amb 187.515 euros per cessió il·legal de 183 treballadors a l'empresa Fleet Delivery Solution.Al llarg d'aquest any, el mercat ha canviat significativament amb l'entrada i sortida de diferents actors. L'inici de la vigència de la llei rider va coincidir amb la marxa de l'empresa de repartiment britànica, arran de l'alta competència al sector.Poc després, es va anunciar l'arribada d'empreses comque es dediquen a repartiment de productes de supermercats en pocs minuts, i que, mesos després han aturat l'expansió i fins i totPer exemple, la companyia alemanya té previst acomiadar el 40% de la plantilla i reestructurar el negoci a partir del setembre.

