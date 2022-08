Els municipis que es veuran afectats Foto: Departament d'Interior

Alerta per una situació de temperatures i calor extrema a tot el país, elevant així el risc d'incendis forestals a Catalunya. El Govern activarà aquest divendres a la mitjanit el nivell 3 del Pla Alfa, el màxim del pla operatiu, pel perill d'iniciar-se focs en zones forestals al sud de Lleida, a l'interior de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. L'alertade 6 comarques:(6 municipis),(6)(9),(14),(5) i(4).Els Agents Rurals també. Es demana a la ciutadania extremar les precaucions en aquest episodi de perill extrem d'incendi, que previsiblement pot arribar al seu punt crític dissabte i allargar-se fins diumenge. És un episodi motivat per un increment de la temperatura i un descens de les humitats relatives especialment greu en aquestes zones.El nivell 3 del Pla Alfa implica quei queden aturats els treballs forestals i la caça en els municipis afectats. S, Tarragona i Ebre, 863 autoritzacions que havien estat concedides per demà divendres 12 d'agost. El cos d’Agents Rurals insisteix molt que el 90% dels incendis forestals són conseqüència de l’activitat humana, sigui per imprudències, accidents o inclús per intencionalitat. I demana tenir present que està totalment prohibit fer foc de qualsevol mena, en zones forestals i el seu entorn, així com llençar burilles des del vehicle.Aquest dijous, amb perill alt o molt alt d'incendi forestal. Protecció Civil de la Generalitat ha posat en fase de Prealerta el Pla d'emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT i fa una crida a la ciutadania perquè extremi les precaucions per no incrementar el risc d'incendi forestal davant l'avís de calor i l'increment de risc d'incendi especialment aquest divendres i dissabte.

