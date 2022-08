Suspenen un policia de Tarragona per demanar el seu telèfon a canvi de no multar-la

L'agent de laque va ser denunciat -no judicialment- per una dona ad'haver-se aprofitat del seu càrrec per aconseguir el seu telèfon personal ha estat definitivament suspès per un període d'un any, quatre mesos i divuit dies. Segons avança el Diari de Tarragona, la decisió de l'Ajuntament de Tarragona arriba després que l'home s'agafés una baixa mèdica i encara no hagi tornat al seu lloc de treball.La sanció s'aplicarà un cop s'incorpori de nou a la feina i això li suposarà la pèrdua de sou. Malgrat tot, el procediment no anirà a més ja que. L'home, per la seva banda, ha demanat lade l'execució de la sanció.Al mes de juliol de 2021, una patrulla de la Guàrdia Urbana va aturar una dona al barri de. La van amenaçar a posar-li una multa per haver aparcat malament el cotxe, però l'agent en qüestió va assegurar que això no seria així si li facilitava el seu número de telèfon personal. La dona finalment ho va acceptar i va acabar rebent missatges de Whatsapp.En saber-ho, la Guàrdia Urbana li va retirar l'arma i se li va obrir un expedient disciplinari, però des del passat mes de setembre de 2021 es troba de baixa mèdica.

