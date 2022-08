Investiguen una nova punxada a una noia durant la Festa Major de Roses

Quin és l'origen de tot això?

Elsinvestiguen un nou cas de punxada a una noia durant la Festa Major de Roses, celebrada la setmana passada.ha condemnat i denunciat l'agressió. A l'escrit, detallen que el Punt Lila instal·lat a la zona de barraques va atendre la noia, que no presentava símptomes de submissió química.El consistori titlla la pràctica de "perillosa i deplorable" i demana col·laboració ciutadana per "seguir denunciant qualsevol agressió física, verbal o sexual contra qualsevol persona".i solidaritat a la noia afectada, així com reafirmar la voluntat de continuar treballant per generar espais de festa segurs i eines per conscienciar el conjunt de la població", afegeixen al comunicat.Encara que falten investigacions més en profunditat sobre aquest tema, tot indica que el fenomen de les punxades va començar a França la passada primavera.a la submissió química i a intents de cometre delictes sexuals. No obstant això, a Catalunya, encara no s'ha registrat cap cas en què, després de la punxada, s'hagi comès -o intentat- cometre un abús o violació.En aquesta línia, una altra pregunta que podria sorgir és: per què aquest fenomen? De la mateixa manera que passa amb els casos de violència sexual, la majoria de les víctimes són dones i, en ínfima menor mesura, homes. Aquest tipus de violència s'anomena violència masclista i es dona per motius de gènere.

