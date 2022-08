Scholz proposa la creació d'un nou gasoducte que podria passar per Catalunya

El canceller alemany,, ha proposat la construcció d'un gasoducte que comuniqui Portugal amb l'Europa central, i que travessi Espanya i França, passant així per territori català. En roda de premsa ha insistit quei ha assegurat que ja ha parlat d'aquesta qüestió amb Portugal, Espanya i França, així com amb la presidenta de la Comissió Europea,"Aquest gasoducte alleugeraria enormement la situació de subministrament actual", ha subratllat. TAquest projecte fa anys que es troba paralitzat, i de fet encara queden per construir més de 200 km de connexions entre Catalunya –concretament, Hostalric- i Barbairan -a França-. En aquest sentit, Scholz només ha demanat la connexió dels països esmentats anteriorment, però la situació geogràfica de Catalunya faria pràcticament indispensable que passés per allà.Eli han remarcat que Espanya "ha mostrat sempre la seva disponibilitat" i ha "reivindicat una major connexió". "La integració de les polítiques energètiques europees té grans avantatges per a tots i requereix una major i millor coordinació de les nostres infraestructures", han assegurat fonts de la Moncloa, que han afegit que cal una major implicació de la Comissió i el Consell.

