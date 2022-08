Augmenta la quantitat de tortugues a les platges catalanes: què has de fer si en trobes?

Els últims anys, una suma de factors ha fet créixer la població de. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Barcelona ha demanat als banyistes que vagin en compte quan en trobin alguna. En aquest sentit, les autoritats demanen: "No toquis la tortuga, no li facis fotos i evita que et vegi", demanen.En el marc de l'increment de tortugues marines, la plataforma de ciència ciutadana marina Observadores del Mar, coordinada per centres de recerca marina del CSIC, ha obert el projecte "Tortugues Marines" perquè qualsevol persona puguid'albiraments d'aquests animals i dels nius a les platges."Les tortugues marinesi la seva diversitat augmenta", afirma Adolfo Marco, responsable de l'equip científic del projecte. Aquestes setmanes, a més, ha començat la seva època de nidificació.Els investigadors esperen que la iniciativa permeti recollir informació perd'aquests animals. En el projecte, hi col·laboren la Plataforma Espanyola de Tortugues Marines, l'Estació Biològica de Doñana (CSIC) i diversos experts d'arreu de l'Estat.

