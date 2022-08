El Cerdanya Film Festival duplica l'assistència

El Cerdanya Film Festival , que enguany arriba a la, has i encara la recta final amb molt bones perspectives. Les primeres jornades del certamen han estat marcades per la comoditat que ofereix laprincipal al centre de Puigcerdà, l’ambiciós programa professional d’abast transfronterer centrat en la producció internacional, l’alta qualitat artística de les propostes audiovisuals que s’hi projecten i la gran participació tant del públic com dels representants de les pel·lícules seleccionades que presenten les obres i ofereixen un espai de cinefòrum.La segona setmana ha arrencat amb el, una incubadora de projectes i espai d’experimentació artística de les diferents disciplines de l’audiovisual amb seu a Cortariu, Bellver de Cerdanya i que enguany compta amb el suport del Parc Natural del Cadí-Moixeró i del programa Acció>Cinema de l’Agència per a la Cooperació i el Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. Durant els set dies que dura el LAB, s’han impartit formacions sobre guió, llenguatge audiovisual, disseny i captura de so, interpretació i formats transmèdia.El festival encara la recta final amb una previsió d’afluència en prevenda molt bona i amb un 80% de les entrades reservades pel cap de setmana final, des de la sessió delliderada per, dirigida per"Es tracta d'una història sobre la pertinença a una terra, a un lloc. Un drama sobre les perpètues tensions generacionals, la superació d'antigues tradicions i la importància de la unitat familiar en temps de crisi".Ladel festival se celebrarà elamb la projecció de la pel·lículade Santi Trullenque rodada a Andorra, i que serà presentada per una nombrosa delegació del seu equip tècnic i artístic. També destaca l’entrega de premis teatralitzada, dirigida pel Xavier Piguillem, la presència dels guanyadors i un còctel amb Jazz al Pati del Museu Cerdà obert a tothom.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor