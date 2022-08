TV3 estrenarà una minisèrie sobre els atemptats del 17-A

Netflix n'ha estrenat una aquesta setmana

Nova sèrie sobre els atemptats de. TV3 estrenarà la setmana vinent una minisèrie que reconstruirà els fets que van colpejar Catalunya fa cinc anys, a més d'incorporar les últimes informacions que s'han sabut de la trama terrorista després de les revelacions del sumari i de la sentència del judici., també mostrarà entrevistes a protagonistes i experts que explicaran el que van viure i analitzaran tot el que se sap fins ara.La minisèrie consta de tres capítols de, cadascun dedicat respectivament als fets que van passar els dies 16, 17 i 18 d'agost del 2017. Els episodis s'emetran, també consecutivament, els dies. 3 dies d'agost és una producció de TV3 dirigida per Montse Tió, realitzada per Pere López i produïda per Montse Rovira.Entre els entrevistats, a banda d’analistes, advocats i policies, destaca la primera entrevista que concedeix el jutge, que va presidir el tribunal de l’Audiència Nacional que va jutjar els tres supervivents de la cèl·lula terrorista. No és la primera sèrie, minisèrie o documental que aborda els fets dels atemptats de Barcelona i Cambrils.aquest mateix any, que reconstrueix els fets amb material audiovisual inèdit, testimonis d'investigadors i experts i supervivents i persones de l'entorn proper dels terroristes. El resultat va arribar a partir de més d'un any de treball conjunt, prop de 200 hores de gravació, més de 80 entrevistes i nombroses fonts bibliogràfiques, entre les quals és clau el llibre d'Anna Teixidor: Los silencios del 17-A.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor