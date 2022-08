Barcelona, en risc d'incendi forestal: els bombers de la ciutat demanen «prudència»

davant de les altes temperatures i el risc d'incendi forestal. Els bombers de la ciutat i el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, han assenyalat que, per les onades de calor que es repeteixen al país -i que també colpegen la capital catalana- a més del baix grau d'humitat que afavoreix una situació on el foc es propagaria fàcilment."Crida a la prudència, el civisme i la responsabilitat", ha demanat, director del Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, que també ha advertit que. Batlle, que ha visitat aquest dijous el Parc de Bombers de Montjuïc, ha fet valdre "l'especificitat" del cos de Bombers de Barcelona, que ofereixen assistència integral en diferents tipus d'emergències i en els àmbits urbà, forestal i també al Port de Barcelona.Massagué ha celebrat que "per sort" no hi ha hagut cap incendi forestal aquest estiu, però ha insistit, juntament amb Batlle, a demanar prudència. El tinent d'alcaldia ha afegit que han, sobretot, pel risc d'incendi al Parc de Collserola i a la zona de Montjuïc, dues de les zones forestals més importants de Barcelona i el seu voltant.D'altra banda, els Bombers de Barcelona han destacat també que d, col·laboren estretament amb els Bombers de la Generalitat per cobrir l'àrea de Barcelona i facilitar el desplaçament d'efectius cap a les zones amb incendis actius a la resta del territori català.

