Últims dies de calor màxima abans d'un canvi radical de temps diumenge

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per calor ⚠



➡ Dj. 06.00 TU a ds. 18:00 TU



➡ Llindar que es pot superar: temperatura màxima extrema



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6 pic.twitter.com/AHg38oL3wJ — Meteocat (@meteocat) August 11, 2022

Els ruixats i les tempestes tampoc marxen

que colpegen Catalunya aquesta setmana es mantindran a pràcticament tot el territori fins dissabte. Elha emès un avís de situació de perill per la calor, que s'estendrà pel país des de la zona est aquests dos dies fins a la zona central o a l'oest del territori de cara al cap de setmana. La temperatura màxima pot arribar pujar aquest divendres entre 3 i 5 ºC respecte a aquest dijous, sobretot a trams del litoral i prelitoral central i nord.Se superaran els 36 ºC, amb unes fortes ratxes de vent eixut que mantindran elevades les temperatures. A la depressió central, es podran superar de forma extensa els 38 ºC. Com es pot comprovar a l'avís del servei meteorològic, les comarques afectades aquest dijous són:. A partir de divendres, totes aquestes passen a un nivell 3 de perill per calor i s'amplia l'avís a altres comarques.Pràcticament, tot el territori, passen a una situació meteorològica de perill a partir de divendres. La situació es mantindrà fins dissabte, on les temperatures seguiran pujant i la situació de perill, de nivell 3, desapareixerà de les zones litorals i se situarà a la zona oest del país.Paral·lelament, el Servei Meteorològic també ha emès un avís de, amb afectació local al Berguedà, Osona, el Ripollès i la Garrotxa. Es podran superar els 20 mm de precipitació en mitja hora. Al Pirineu continuaran els ruixats i tempestes durant les properes tardes. Els xàfecs podran descarregar amb força sobretot aquest dijous a la tarda i dissabte a la tarda al sector oriental. Dissabte, també podria ploure de forma intensa a la Selva, segons les previsions del Meteocat.

