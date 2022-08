Enquesta | Has canviat algun hàbit domèstic per reduir el consum energètic?

El pla d'estalvi energètic del govern espanyol és una realitat des d'aquest dimecres. Les mesures només afecten, de moment,L'acord europeu per reduir el consum de gas -un 7% en el cas d'Espanya- arriba a les portes d'una tardor que es preveu complicada pel que fa a l'abastiment.La vicepresidenta espanyola,ja va avançar que, a banda del nou paquet, el govern espanyol recomana el. Sobretot, a les administracions públiques i les grans empreses. Treballar des de casa ha de servir per estalviar en consum energètic, gràcies a la reducció dels desplaçaments i del consum dels edificis. Ribera ha indicat que "cal adoptar una".Per ara no hi haurà sancions per a les empreses que no segueixin les normes, però igualment les autoritats volen conscienciar la població de la necessitat d'aplicar canvis en el dia a dia. L'exemple més comentat va ser el de Pedro Sánchez mostrant-se sense corbata per fer pedagogia de l'estalvi energètic. Davant d'aquesta crisi de subministrament, has aplicat algun canvi als teus hàbits domèstics per reduir la despesa energètica?

