Tres receptes de gelats fàcils i saludables

Gelat de fruits vermells, iogurt i xocolata

Stracciatella saludable

Granissat de llimona

L'estiu i elssempre han anat de bracet. I encara més amb onades de calor: què millor que passar aquests dies amb? Per això, avui us portem tres idees ben senzilles de gelats saludables, deliciosos i que, a més, es poden fer amb canalla.Així que prou d'excuses: llegiu atentament l'article, correu al supermercat -en hores de menys xafogor- o el rebost de confiança i prepareu aquestes receptes, que també poden adaptar-se a les dietes veganes.Aquesta és una idea apta també per persones intolerants a la lactosa i veganes. Els ingredients són senzills:. Als supermercats hi ha disponibles opcions aptes per tots els públics, com ara el iogurt Alpro o xocolata negra vegana.L'execució de la recepta és ben simple. Abans de res, cal rentar els fruits vermells. De forma opcional s'hi poden afegirs, ja que els sabors hi encaixen bé. Després, es posen en una bossa i es deixen al congelador durant una nit. L'endemà, cal triturar la fruita, el iogurt i l'edulcorant fins que quedi una. Un cop obtingut el gelat, es posa en un recipient de consum individual. Ara és el torn de: la fonem al bany Maria -o, per anar més ràpid, al microones, vigilant sovint segons perquè no es cremi- i la col·loquem a sobre del gelat. La xocolata es congelarà gairebé a l'instant.Per decorar-ho, es poden escampar trossets deal gust. Un consell important: abans d'afegir l'edulcorant,; si el iogurt és massa dolç i hi afegim el sucre, la recepta s'arruïnarà.A qui no li agrada el tradicional gelat fet amb nata i xocolata? Ara també teniu unaper cuidar la línia sense renunciar als plaers dolços. Per fer aquest gelat és necessari tenir, que es poden obtenir a botigues especialitzades en estris de la llar o grans superfícies.La recepta és encara més fàcil que l'anterior, si és possible. Primer, cal tallar en bocins la-la quantitat és a gust del consumidor- i barrejar-la en un bol amb el. Un cop la massa quedi uniforme, els posem als motlles i els deixem refredar una nit sencera al congelador. L'endemà, mentre els traiem perquè s'estovin una mica, fonem la xocolata. Suquem els gelats desmotllats i els posem en una. Després de deu minuts al congelador, ja es poden gaudir.També hi ha una recepta per a les persones que son més de granissats que no pas de gelats! Aquesta opció, això sí, és una mica més elaborada que les anteriors. Per fer-la, necessitemAbans de res, cal rentar les llimones, ratllar-les i extreure'n el suc., perquè té un sabor amarg. Després, posem el suc i les ratlladures a l'olla i fem un almívar amb l'edulcorant, que cal afegir al gust. Un cop integrat, es posa en un recipient amb aigua freda i cap al congelador.Ara és quan més pendents hem d'estar de la recepta:s'ha de treure el recipient i barrejar-ho bé fins que obtinguem la textura desitjada. Hi ha un truc per a persones amb poc temps: en lloc de fer el procés del congelador, es pot comprari, després de triturar-lo una mica més, es pot barrejar directament amb el suc de llimona.

