Inspecció de Treball proposa multar Amazon amb 5,8 milions d'euros per cessió il·legal de treballadors

Inspecció de Treball ha proposat una sanció deper cessió il·legal de treballadors. D'aquestes, sis són empreses de treball temporal.Les empreses investigades han cedital que correspondria. Per aquest motiu Inspecció de Treball proposa un total de 5,8 milions d'euros de sanció.Tot plegat ha esclatat a partir d'una inspecció iniciada el febrer a Barcelona, a partir de la qual s'ha detectat que aquests treballadors feien tasques ensobretot pel que fa al salari i inestabilitat laboral. A més, els empleats no comptaven amb representació legal.Entre el 2019 i el 2021 la Generalitat ja va interposar 22 sancions a Amazon per incompliment de la normativa laboral, que ascendien fins alsD'aquestes, una desena també eren, precisament, per cessió il·legal de treballadors.són Tipsa Delivery, Ara Vinc, Internet Commerce Solutions, Transportcat Logistics, Delivery Asap, Travieso Logistics, Jom Servicios Integrales, Anem Advanced Logistics, Gal Kajol i Duende Logistics; mentre les ETT són Randstad, JT Hiring, Gi Group Spain, Temporal Quality, Iman Temporing i Rhone Alpes.Fa tot just quatre mesos, el gegant del comerç en línia va anunciar l'obertura d'un hub d'alta tecnologia que buscava un centenar treballadors per a feines molt qualificades. En concret, es tracta de les oficines que l'empresa deté al districte 22@ de la capital catalana.

