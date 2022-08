Els Mossos van detectar 191 possibles casos de radicalització violenta el 2021

Els Mossos d'Esquadra van detectardurant el 2021,han informat en un comunicat d'aquest dimecres. Han detallat que "les principals deteccions són molt primerenques" i que en el 92% dels casos els mecanismes d'intervenció educativa i assistencial van reconduir la situació, la qual cosa va permetre que un any més tard no estiguessin sota seguiment policial.La policia catalana considera que el gihadisme i la ultradretaen l'àmbit dels extremismes violents, i han recordat que són fenòmens complexos i diversos que posen en risc els valors de convivència i pau social. Durant el 2021, van comunicar a la Fiscalia tres casos de radicalització i van intervenir en set casos més amb mesures assistencials, mentre que en 57 ocasions la policia va oferir assessoria especialitzada en mecanismes d'intervenció de la comunitat educativa.Des dels Mossos han avisat que els discursos extremistespels models de relació social facilitats per les xarxes socials, i que la pandèmia de la Covid-19 va establir circumstàncies propícies per a la difusió i el consum de propaganda violenta.

