L'alcalde de Madrid,, es va prestar a enviar un altre cop al front de la guerra refugiats ucraïnesos que estiguessin a la capital espanyola. Aquesta i diverses altres declaracions han estat destapades per dos humoristes russos que es van fer passar per un dels regidors de la ciutat de Kíiv i van realitzar una entrevista el passat juny amb l'actual batlle de Madrid., precisament, mostrar-se disposat a facilitar que es retornessin els refugiats ucraïnesos, un fet que vulnera de manera flagranat el dret internacional.El passat juny ja es va saber que Almeida havia "estat víctima" d'una broma d'aquestes característiques, però el vídeoLlavors, l'equip de l'alcalde madrileny van assegurar que van tallar la conversa a la mínima que havien notat que era una broma.i té diversos talls, segons els humoristes.La conversa, en anglès i distesa, aborda diversos temes d'actualitat amb veritables caires d'ironia.els russos que viuen a Madrid. Els dos humoristes intenten colar-li diverses bromes o propostes, tot fent-se passar per, el veritable regidor de Kíiv. Li arriben a proposar formar part d'una performance despullat per donar suport a Ucraïna o que un grup d'ucraïnesos es reunirien per tirar excrements contra la reunió de l'OTAN a Madrid.

