Dimiteix la regidora de Joventut de Vilassar de Mar per la gimcana per a menors amb proves sexuals

La regidora de Joventut de l(Maresme),, ha renunciat al càrrec arran de la polèmica gimcana sexual en el marc del Juliol Jove, que va tenir lloc el 22 de juliol. Les activitats van aixecar molta polseguera al municipi i es va expandir arreu de Catalunya, en crítiques "per les formes" i pels "continguts" a adolescents molt joves.Malgrat que assegura queprogramades durant l'activitat, afirma assumir "voluntàriament" la responsabilitat de "no haver reclamat la informació de les activitats" i, per tant, de la "manca d'informació" als participants i familiars dels menors que hi van participar. Així doncs, Gual,renuncia al seu càrrec.La renúncia es farà efectiva al proper ple municipal, que tindrà lloc al setembre. Paral·lelament, la regidora donarà resposta als requeriments del Síndic de Greuges i les institucions públiques que ho sol·licitin.el consistori reitera les al·legacions i disculpes ja exposades i assumeix les equivocacions de la gestió de la gimcana, que ha generat "malestar i incomoditat" a les famílies.

