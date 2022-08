El telèfon d'atenció al suïcidi de Sanitat ha atès 34.000 trucades en només tres mesos

que va posar en marxa el govern espanyol ja ha atès més de. El servei, el qual es pot accedir només, es va activar el 10 de maig del 2022 sota la supervisió del ministeri de Sanitat. Segons les dades facilitades, han identificat fins ai han derivatals serveis d'emergència.El Ministeri de Sanitat afirma que les dades registrades fins a la data fan evident la necessitat d'aquest servei: actualment el telèfon. En un comunicat, el Ministeri destaca que el suïcidi és la primera causa de mort externa a l'estat espanyol i recorda que la línia 024 funciona les 24 hores del dia cada dia de l'any.La línia, a més,i està atesa per persones expertes per a oferir suport a persones amb conducta suïcida, familiars i persones properes per a intervenir, en cas que sigui necessari, en situacions complexes d'alt risc.

