Les obres a la Sagrera alteraran tres mesos la circulació de trens a Barcelona

Les obres de l'estació de laprovocaran afectacions en els trensLes principals línies afectades seranque no arribaran a Barcelona durant alguns caps de setmana.En concret, la línia R1 iniciarà ientre el 17 i el 19 de setembre i els caps de setmana del 29 i 30 d'octubre i el 12 i el 13 de novembre. Així mateix, la R2 nord i la R11 no circularàel 17 i el 18 de setembre i a partir del 19 de setembre iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Sant Andreu Comtal.En aquest període Renfe ha indicat queper tal de "donar la millor oferta". A més, també hi haurà un equip addicional de 68 persones que reforçarà el personal d'informació i atenció al client a les principals estacions afectades.Tot plegat arriba quan les obres de l'estació de la Sagrera han superat l'equador. Adif ja va comunicar que estài que, de cara a finals d'any, posarà en servei el traçat definitiu de la línia d'ample convencional Barcelona – Granollers – Girona i la nova estació de Rodalies de Sant Andreu.

