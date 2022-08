El PP converteix l'estalvi energètic en un torcebraç amb la Moncloa

va arribar a la seu de Génova sota pali. Va prendre el control del partit per aclamació , després queclavés l'estocada final a, i es va disposar enfocar el recorregut fins a les eleccions espanyoles. Treva alper mirar endavant. Però estava escrit que el camí de Feijóo no seria planer, perquè Ayuso continua exercint de contrapoder, com s'ha comprovat en la resposta popular alaprovat per la Moncloa. La presidenta madrilenya, en una estratègia que difereix sensiblement dels plantejaments exposats pel líder del partit en els darrers dies, té la intenció de rebatre el pla del govern deals tribunals. I el PP haAyuso en la nova batalla contra l'executiu del. L'enèsim torcebraç camí del nou cicle electoral.Flirtejant amb les falsedats sobre què implicava l'aplicació del decret de l'executiu de Sánchez, Feijóo ha assumit els plantejaments dissenyats des de la. El PP no ha fet rectificar Ayuso. De fet, li ha acceptat la voluntat de desobediència -per exemple, amb el manteniment de la il·luminació en edificis públics en horari nocturn i el missatge transmès a la xarxa comercial- i ha defensat el, que l'executiu madrileny prepararà en els tres propers mesos amb l'argument que la Moncloa "ha envaït". Els populars s'han aprofitat del perfil baix de l'executiu de Sánchez, que evitarà sancions "immediates" pels incompliments de la restauració o els comerços El recurs d'inconstitucionalitat l'ha defensat aquest dimecres, dia d'entrada en vigor del pla d'estalvi energètic, el vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP,. Els populars ja van expressar la seva disconformitat amb els plans de la Moncloa en la conferència multilateral de dilluns - l'entrada en vigor del decret no es va ajornar -, però el rumb dels tribunals imposat ara per Ayuso no havia sortit de la boca de Feijóo. Almenys no la va verbalitzar quan va sol·licitar una cita de presidents autonòmics per corregir les mesures de contenció del consum energètic.La Moncloa és conscient que el pla d'estalvi energètic no s'aplica amb el. La Generalitat, així com el govern d'Euskadi, van mostrar disconformitat amb les formes amb les quals es va validar -malgrat compartir-ne els objectius-, per la manca de flexibilitat. Però el govern espanyol ha topat, sobretot, amb la bel·ligerància del PP. Per rebatre l'estratègia iniciada pels populars, la ministra de Justícia,, ha advertit que serà "" els recursos d'inconstitucionalitat. Llop ha apuntat que Ayuso haurà de fer "contorsions jurídiques" per tombar el decret de l'executiu espanyol i ha demanat a Feijóo que "" al partit.El PSOE ha desplegat l'artilleria perel líder del PP. Per això, ha accentuat l'ascendent de la presidenta madrilenya al partit. El portaveu dels socialistes al Congrés,, ha exposat que la resposta d'oposició al pla de la Moncloa demostra que al PP "". A la vegada, López ha reclamat als populars propostes constructives. En consonància amb el portaveu del PSOE a la cambra baixa,, secretari d'estat de Relacions amb les Cortes i Assumptes Constitucionals, ha avisat els populars que la seva negativa a aplicar el pla d'estalvi posa en riscEls països de la Unió Europea han aprovat en les últimes setmanes unaper actuar davant un escenari de dificultats d'abastiment per la. Finalment, la retallada no serà lineal i, en el cas de l'Estat, s'aproximarà al 7%. El primer paquet de mesures ha entrat en vigor aquest dimecres i n'hi haurà més a partir del setembre, quan la Moncloa concreti elque ha d'enviar a Brussel·les.De moment, les primeres accions de regulació del consum energètic s'han aplicat de manera desigual. Els topalls de la temperatura de-també n'hi ha per a la calefacció quan arribi la tardor-, i les limitacions en l'ús de la llum enen horari nocturn són les mesures més cridaneres. Estan pensades per atendre la tardor complicada que s'albira en termes econòmics. En la política espanyola també es divisen turbulències.

