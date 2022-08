L'actriu Amanda Seyfried denuncia que va ser pressionada per fer escenes despullada quan tenia 19 anys

En el moment que va esclatar el fenomen del moviment #MeToo, van sorgir a la llum molts casos de pressions, abusos i maltractaments -la majoria de caràcter sexual- contra treballadores, productores, directores i actrius de Hollywood. L'última en fer-ho ha estat l'actriu, coneguda per diversos films molt populars com, que ha revelat que va ser pressionada per realitzar escenes completament nua amb 19 anys.En una entrevista a la revista PORTER, l'actriu de 36 anys va reconèixer que va patir molt la dura experiència d'enfrontar-se a una situació de rodatge despullada sent tan jove. "¿em prens el pèl? ¿Com vaig deixar que passés tot allò? Realment sé per què: tenia 19 anys i no volia molestar ningú. Volia mantenir el meu lloc de feina", ha lamentat. Seyfried no va voler revelar a quina pel·lícula es referia.El filmde 2004 també li va portar problemes. Una de "les bromes" de la pel·lícula és que la jove a la qual ella interpretava, la Karen,. Ella mateixa va confessar que va arrossegar problemes caminant pel carrer o en festes, ja que diversos homes se li apropaven per preguntar-li "si es posaria a ploure". Tot per fer referència als seus pits.va explicar en una entrevista anterior a Marie Claire.

