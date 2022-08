Circula en patinete eléctrico sentado en una bombona



📹 Tarragona pic.twitter.com/EAGTeZXLU9 — SocialDrive (@SocialDrive_es) August 10, 2022

Enxampen un home assegut sobre unaconduint unper la, al seu pas per(Ribera d'Ebre). Pel risc que ha suposat, la còmica escena i la seva difusió a les xarxes -s'ha viralitzat- ha provocat tota mena de comentaris. Sobretot, per la seva perillositat, ja que qualsevol cop de vent o accident de trànsit podria acabar en tragèdia per als implicats.Malgrat tractar-se d'una pràctica prohibida, no és la primera vegada que es poden veure imatges semblants. L'estiu passat, en aquell cas a, es va fer viral també una gravació d'una dona que va decidir transportar-se de la mateixa manera: asseguda sobre la bombona, sobre un patinet elèctric.Els patinets elèctrics s'han convertit ja en un mitjà de transport habitual, no només a les grans ciutats sinó a bona part del país. Tot i aquesta popularització, encara queda molt camí per recórrer per conscienciar els seus usuaris sobre les normes de trànsit i de circulació. Entre elles, transportar grans volums i més si aquests són inflamables.

