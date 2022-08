Un pescador de la Torre de l’Espanyol pesca un silur de 96 quilos a l’Ebre

Juan Dalmau Soria, un veí de la Torre de L'Espanyol que es dedica a la pesca esportiva, va capturar el passat cap de setmana un silur albí de 96 quilos i 2,55 metres de llargada. L'animal va picar en aigües de l'Ebre al seu pas per Riba-roja d'Ebre i segons explica Dalmau, li va costar dues hores aconseguir treure'l a la superfície.

Exemplar que va pescar el darrer cap de setmana Juan Dalmau Sòria Foto: Cedida



"Pescava amb la tècnica de l'ànec, un mecanisme que et pesa molt sobre el cos però et deixa les mans lliures per maniobrar la pesca quan aconsegueixes algun exemplar del silur", relata a. "Intento pescar amb el màxim respecte, no matar per matar com passa amb altres caceres sense tenir clar què fer", sosté.La pesca del sirul és un treball en equip, una perspectiva que aquest pescador fluvial intenta inculcar al seu fill, que ha començat a aprendre.sense un equip, no es tracta de penjar-se medalles", comenta. "Quan món fill va veure que havíem pescat un exemplar albí, tan poc abundant i d'aquelles dimensions... crec que no ho oblidarem cap dels dos, és com una foto per emmarcar de per vida. No crec que ens torni a passar res similar per segona vegada", explica.El pescador, que, va notar a mitja tarda una estranya picada, més lenta de l'habitual, ja que el depredador es cruspia una rapala sense notar que havia estat pescat. Al moment que va començar a intentar nedar de nou i seguir el seu camí, es va desencadenar una dura pugna entre l'animal i Juan Dalmau.«Quan vam veure el silur de color blanc sota l'embarcació, el cor se'ns sortia del pit», confessa el pescador.que pot arribar que pot arribar a viure al voltant de 80 anys. El seu cos és allargat i desproveït d'escates. El cap, de proporcions considerables té una boca ampla, uns maxil·lars rudimentàris i barbes sensorials. Mengen peixos, "el peix gran és menja al petita" pensa en Joan Dalmau. També s'alimenta d'altres vertebrats com ara granotes, tritons i polls d'ocells aquàtics als quals atrapa xuclant-los amb la seua gran boca. Durant les primeres fases del seu desenvolupament, els joves es nodreixen bàsicament de crustacis.Es reprodueix als 3 o 4 anys i els reproductors es desplacen cap a llocs de fresa, constituïts per espais ocupats per arrels o arbres morts. El nombre d'ous oscil·la entre els 10.000 i 400.000.

