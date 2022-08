Una sorpresa de marca blanca: l'OCU selecciona el millor detergent de vaixelles del supermercat

És necessari triar bé els productes de neteja que comprem per no provocar problemes de salut en la nostra pell. Tampoc cal invertir gastar molt per aconseguir els millors o aquells que, en relació amb la seva qualitat i preu, siguin els més beneficiosos per a la nostra butxaca i per a la nostra pell. És per això que l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha volgut posar èmfasi en un dels productes de neteja de major consum al nostre país: els detergents de rentavaixelles.En un estudi on han analitzatque podem trobar als supermercats, l'OCU ha considerat que el més fiable i el millor, en relació entre la qualitat i el preu que ofereix, és un de marca blanca. Per damunt de tots aquells que semblen, a ulls de l'entitat, molt més segurs i beneficiosos per la vaixella i les mans. Perquè no tot pot ser rentat en un rentavaixella: els tuppers, les olles, les paelles, certs pots de ceràmica... Cal tenir sempre a la cuina un bon detergent.Dels 22 analitzats per l'OCU,és el que ha rebut la puntuació més alta:. L'organització en defensa dels consumidors considera que el producte "és una compra mestra" per diverses raons: l'eficàcia a l'hora de rentar amb aquest detergent,molt beneficioses per aquelles persones que els sorgeixen problemes de pell... Fins i tot destaquen la seva vida.El seu preu és encara més assequible: 1,41 euros en aquests supermercats que podem trobar en molts punts de Catalunya. , anàlisis i estudis de molts productes que trobem als supermercats. També elabora guies pràctiques per entendre els drets que tenen els consumidors i els usuaris, a més d'escriure consells o advertències per no patir en indrets com aeroports, restaurants, bars o en altres països a l'hora de viatjar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor