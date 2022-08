«Que teniu l'aire posat?»

Una dona mira l'interior de la botiga Zara, al centre de Barcelona. Foto: Pau Ollé

Dues dones grans entren a esmorzar al restaurant Núria, a la Rambla de Barcelona. Encara que només són les 9.30 del matí, els raigs de sol escalfen més del que seria desitjable., pregunta una d'elles, que arriba acalorada del passeig matutí. L'aire condicionat està fixat a 25 graus, tal com permet el decret llei deldissenyat pel, que concedeix marge de maniobra a la restauració en el topall de temperatura. Les mesures s'han aprovat amb controvèrsia -sense el consens de les comunitats autònomes-, precisament per la complexitat en el seu compliment en"No queda més remei que adaptar-nos-hi. El confort dels clients no serà l'ideal, però vivim una situació crítica i cal col·laborar", assegura el gerent del restaurant Núria,. El context d'alarma al qual fa referència ve derivat de les conseqüències econòmiques vinculades a la invasió russa d'Ucraïna, que ha ocasionat problemes d'abastiment de gas i altres matèries primeres. Portabella manté una actitud positiva davant les mesures:, opina.Una de les principals dificultats davant el pla estatal és l'impacte en l'activitat en els establiments i el seu impacte en la. "Com que són mesures obligatòries per a tothom,Dubto que ens afecti individualment", raona el gerent. L'encarregada d'una cadena ràpida de begudes, localitzada al passeig de Gràcia, hi coincideix: "Ens hem informat i no crec que hi tingui cap efecte sobre els clients", sentencia. A més, afegeix que la majoria de la clientela opta pel servei d'emportar-se les begudes, sense utilitzar el local per consumir.No tothom té la mateixa opinió. Eni l'són un matrimoni de gairebé 70 anys que cada matí fa un volt pel centre de Barcelona i esmorza en establiments de la zona. "Entenc que es faci per estalviar, però també necessitem estar a gust", lamenta la dona. El marit hi està d'acord: "Amb aquesta calor el que volem és no suar.", sentencia.Hi ha ciutadans que es mostren més comprensius amb la nova situació. "Al final, són mesures a les quals ens hem d'ajustar tots, tant sí com no. És clar que jo preferiria no passar calor, però...", explica, un jove de 22 anys i veí de l'Hospitalet de Llobregat. A més, pensa que és "injust" que la restauració i el comerç de proximitat siguin sempre els grans afectats. "Ja ha costat remuntar la pandèmia. Crec que és moment de col·laborar i, sempre que es pugui,reflexiona.A banda de la restauració, les mesures també afecten els comerços. Més enllà de la temperatura regulada -25 o 27 graus per a l'aire condicionat, a l'estiu, i màxim 19 a l'hivern, per a la calefacció-, els locals comercials han d'apagar els llums al final de la jornada laboral. Ho notaran les, que deixen habitualment els aparadors encesos, més que no pas al comerç local."Nosaltres ja abaixàvem les persianes a la nit i ara se'ns ha trencat l'aire condicionat, així que...", somriu, dependenta d'un estanc. "En tot cas, podríem retallar despeses de l'electricitat", medita la treballadora. Veu positives les mesures. "Em sembla bé que les apliquin si serveix per reduir l'impacte de la crisi energètica", assegura. Garcia tampoc creu que afecti massa la clientela. "Pensa que les persones venen, demanen, paguen i marxen. No s'hi estan tant de temps com perquè es notin tan incòmodes", explica.Acceptació i resignació. Tenint en compte que el govern espanyol ha fixat un període d'adaptació per al conjunt de mesures, la seva. La restauració i el comerç de proximitat han començatque eren al seu abast. Sí, l'aire condicionat funciona com toca en el. Almenys, al centre de Barcelona.

